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Конструкции Крымского моста, которые, по мнению провокаторов из страны-соседки, скоро не выдержат всей тяжести элементов и рухнут, простоят еще очень долго, заявил украинский политолог Юрий Романенко. Он не просто опроверг теорию завистливых соотечественников.
По словам эксперта, если когда-нибудь прогнозы недоброжелателей из Незалежной сбудутся (что исключено), то первым от этого пострадает Киев. ЧП в Черном море полностью парализует судоходство в Керченском проливе, "азовские порты умрут", пояснил Романенко.
"Они и так на ладан дышат. Ведь, например, порт в Мариуполе в три раза сократил перевалку грузов. Если завалится Крымский мост, Украина серьезно пострадает – все Приазовье очень просядет", – цитирует эксперта украинское издание "Главред".
Незалежная, отметил эксперт, не готова к такому, да и мост обновил логистику Крыма, позволив доставлять на полуостров различные товары с материковой части.
"Все эти мысли о разрушении Крымского моста – только наши фантазии", – заключил политолог.
Напомним, самый длинный в Европе мост открылся в мае 2018 года. До конца текущего года по нему запустят движение поездов. На днях строители протестировали подсветку на обеих частях дороги.
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