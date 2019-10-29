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Стало известно о страшных последствиях обрушения Крымского моста

Стало известно о страшных последствиях обрушения Крымского моста
Фото: most.life/multimedia
Первой под удар попадет Украина

Конструкции Крымского моста, которые, по мнению провокаторов из страны-соседки, скоро не выдержат всей тяжести элементов и рухнут, простоят еще очень долго, заявил украинский политолог Юрий Романенко. Он не просто опроверг теорию завистливых соотечественников.

По словам эксперта, если когда-нибудь прогнозы недоброжелателей из Незалежной сбудутся (что исключено), то первым от этого пострадает Киев. ЧП в Черном море полностью парализует судоходство в Керченском проливе, "азовские порты умрут", пояснил Романенко. 

"Они и так на ладан дышат. Ведь, например, порт в Мариуполе в три раза сократил перевалку грузов. Если завалится Крымский мост, Украина серьезно пострадает – все Приазовье очень просядет", – цитирует эксперта украинское издание "Главред".

Незалежная, отметил эксперт, не готова к такому, да и мост обновил логистику Крыма, позволив доставлять на полуостров различные товары с материковой части. 

"Все эти мысли о разрушении Крымского моста – только наши фантазии", – заключил политолог.

Напомним, самый длинный в Европе мост открылся в мае 2018 года. До конца текущего года по нему запустят движение поездов. На днях строители протестировали подсветку на обеих частях дороги

Ксения АНДРЕЕВА
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