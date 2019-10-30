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Сомнений нет: американцы признали Крым

Сомнений нет: американцы признали Крым
Фото: www.globallookpress.com
Заокеанская компания подтвердила статус главы РК

Американцы назвали Крым  во главе с Сергеем Аксеновым российским. Об этом свидетельствует верификация его страницы в Facebook, который создали студенты из США. 

В аккаунте политика рядом с именем появилась синяя галочка. Это означает, что администрация соцсети проверила подлинность профиля публичной личности. При этом далеко не у всех медийный людей "есть синие визитки", которую нельзя купить ни за какие деньги мира, отмечается в Справочном центре компании.  

Чтобы удостоиться отличительного знака нужна копия паспорта или водительских прав. То есть документы Аксенова прошли проверку, что позволило сервису признать его правовой статус, а значит и Крым российским. 

Ксения АНДРЕЕВА
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