Заокеанская компания подтвердила статус главы РК

Американцы назвали Крым во главе с Сергеем Аксеновым российским. Об этом свидетельствует верификация его страницы в Facebook, который создали студенты из США.

В аккаунте политика рядом с именем появилась синяя галочка. Это означает, что администрация соцсети проверила подлинность профиля публичной личности. При этом далеко не у всех медийный людей "есть синие визитки", которую нельзя купить ни за какие деньги мира, отмечается в Справочном центре компании.

Чтобы удостоиться отличительного знака нужна копия паспорта или водительских прав. То есть документы Аксенова прошли проверку, что позволило сервису признать его правовой статус, а значит и Крым российским.