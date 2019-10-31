На северо-западе полуострова образовалась "мертвая пустыня"

Картина в акватории Черного моря повторяет состояние столетней давности, заверил замдиректора Морского гидрофизического института РАН Антон Георга-Копулос. По его словам, сейчас, после запуска, Крымский мост оказывает минимальное влияние на местную флору и фауну.

Качество естественного фона, отметил эксперт, зависит от "антропогенной нагрузки", передает "Крымское информагентство". В целом же на судьбу Черноморско-Азовского бассейна решают реки, сточные воды, а промышленное и нефтехимическое загрязнения.

Между тем на северо-западе Крыма за 23 года. которые полуостров провел в составе Украины, произошла экологическая катастрофа, отметил специалист. Незалежная уничтожила дно Черного моря в районе Каркинитского залива.

"Проводились незаконные сбросы с предприятий. Сейчас большая часть дна – это мертвая пустыня с различными видами загрязнений, в том числе радиоактивными", – цитирует ученого РИА "Новости Крым".

Георга-Копулос объяснил угрозу ледяной днепровской водой, которая, попадая на дно Черного моря, способствует увеличению концентрации сероводорода. Чтобы предотвратить это, он предложил перенаправить ее в Азовское море с повышенным содержанием соли. По прогнозу исследователя, "ситуация в заливе будет ухудшаться".