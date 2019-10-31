Громкие призывы Североатлантического альянса не стоят и ломаного гроша

На заявления комиссии Украина-НАТО отреагировали в России.

По словам крымского сенатора Сергея Цекова, призывы альянса вернуть Незалежной контроль над Крымом – не более чем словоблудие.

"НАТО сама не верит, что Россия вдруг отдаст Крым Украине", – цитирует его РИА Новости.

Никаких последствий такие выпады иметь не будут, уверен Цеков. Сенатор добавил, что подобные пустые обещания "вернуть" полуостров представители альянса озвучивают уже словно под копирку.

Свое мнение выразила также официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Подобные заявления – это просто сотрясание воздуха. Позиция России и реальность всем хорошо известна", – подчеркнула она в беседе с корреспондентом URA.RU.

