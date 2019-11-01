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В Крыму отразили нападение врага, который пытался проникнуть к стратегическим объектам в Черном море. Такова была легенда командно-штабных учений в Керченском проливе.
Срежиссирована провокация силами морской бригады Росгвардии совместно с сотрудниками вневедомственной охраны и керченского ОМОНа, уточняет пресс-служба ведомства по Республике Крым и Севастополю. Бойцы под руководством генерал-полковника Олега Борукаева отрепетировали взаимодействие между крымскими подразделениями Росгвардии, а также отработку ключевых действий во время спецопераций.
Весь состав с поставленной задачей справился, резюмировал офицер.
Для охраны Крымского моста была создана специальная бригада Росгвардии. Она сформировалась в начале 2019 года.
Напомним, одна из ярких провокаций в Керченском проливе произошла в ноябре 2018 года, когда в акваторию Черного моря без разрешения проникли три украинских корабля.
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