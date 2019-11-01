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У Крымского моста провели спецоперацию

У Крымского моста провели спецоперацию
Фото: most.life/multimedia
Российские моряки отрепетировали второй Керченский конфликт

В Крыму отразили нападение врага, который пытался проникнуть к стратегическим объектам в Черном море. Такова была легенда командно-штабных учений в Керченском проливе. 

Срежиссирована провокация силами морской бригады Росгвардии совместно с сотрудниками вневедомственной охраны и керченского ОМОНа, уточняет пресс-служба ведомства по Республике Крым и Севастополю. Бойцы под руководством генерал-полковника Олега Борукаева отрепетировали взаимодействие между крымскими подразделениями Росгвардии, а также отработку ключевых действий во время спецопераций.

Весь состав с поставленной задачей справился, резюмировал офицер. 

Для охраны Крымского моста была создана специальная бригада Росгвардии. Она сформировалась в начале 2019 года.

Напомним, одна из ярких провокаций в Керченском проливе произошла в ноябре 2018 года, когда в акваторию Черного моря без разрешения проникли три украинских корабля. 

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Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС
Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС
Ксения АНДРЕЕВА
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