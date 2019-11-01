Глава Республики вскрыл тайные замыслы НАТО, требующего "вернуть" регион Незалежной

Призыв комиссии Украина – НАТО "возвратить контроль" над Крымом Киеву, прозвучавший на этой неделе, всего лишь служит поддержке мифа об "оккупации" полуострова, в чем в реальности уже очень сложно убедить посещающих его туристов. Об этом заявил сегодня глава Республики Сергей Аксенов.

"Вопрос закрыт раз и навсегда. Не думаю, что кто-то в НАТО всерьез верит в реальность такого развития событий, это скорее ритуальные заклинания, призванные продемонстрировать поддержку Киева и неизменность курса альянса на "сдерживание" России. Еще одна задача подобных заявлений – постоянно генерировать негативный информационный фон вокруг Крыма, чтобы поддержать миф об "оккупации" полуострова", – написал Аксенов на странице "ВКонтакте".

Он подчеркнул, что убеждать в этом Запад становится все сложнее, поскольку Республику каждый год посещают десятки делегаций из-за рубежа, а также сотни тысяч туристов из самой Незалежной. По его словам, только в 2019-ом здесь отдохнуло уже больше миллиона украинцев.

"Можно считать это своего рода "народным голосованием" граждан Украины о признании российского статуса Крыма", – считает Аксенов.

По его мнению, прозвучавшее из Киева заявление говорит о том, что в Киеве видят полуостров "территорией без людей", которые однажды уже сделали свой выбор.

"Именно такой подход привел к распаду соседней страны в 2014 году и гражданской войне. К сожалению, со сменой власти подходы не изменились и не стали более адекватными. Это плохо, прежде всего, для самой Украины", – констатировал крымчанин.

Ранее призывы с берегов Днепра прокомментировал член Совфеда от Республики Сергей Цеков, назвав их очередными пустыми обещаниями, написанными под копирку. Он полагает, что и в самом альянсе не верят, что Москва отдаст Крым Киеву.

