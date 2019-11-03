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Полный неадекват: в Крыму ответили на безумные идеи украинцев по возвращению полуострова

Заявления со стороны Незалежной могут вызвать только недоумение

Грандиозным планам, которые строят в соседней стране, не суждено сбыться. Об этом заявил крымский политолог и экс-депутат госсовета республики Владислав Ганжара.

Комментируя прозвучавшие ранее безумные идеи украинцев о возвращении полуострова, он усомнился в адекватности спикеров. Напомним, ранее одиозный эксперт Тарас Загородний предложил заводить уголовные дела на всех россиян, которые едут в Крым. Это должно ударить по экономике России – а в такой ситуации Москва не потянет содержание полуострова, заявил он.

"...безусловно, способов возврата Крыма в состав Украины нет. А все те инициативы, которые озвучивались, имеют агрессивный характер и зачастую настолько противоречат действительности, что начинаешь сомневаться в адекватности спикеров", – заявил "URA.RU" Ганжара.

Ранее Загородний также призвал Киев взорвать российские АЭС.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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