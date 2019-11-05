Белград призывает Брюссель поступить справедливо

Крым должен быть признан российским регионом на международном уровне. Об этом заявил депутат Народной скупщины Сербии от Сербской радикальной партии, представитель делегации Сербии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Александр Шешель.

По его словам, многие сербы считают, что жители Крыма стали жертвой исторической несправедливости, когда оказались в составе Украины. Исправлена эта несправедливость была в 2014 г., когда "Крым вернулся (в РФ – прим.ред.), благодаря демократическому референдуму". Международное сообщество, уважающее права человека, должно признать выбор жителей Крыма быть гражданами России.

"Моя политическая партия, которую я представляю, хочет призвать правительство Сербии признать территориальную целостность Российской Федерации, признать Крым и Севастополь как ее часть", – сообщил Шешель.

Он назвал Россию "самым сильным союзником Сербии в Совете Безопасности ООН" и отметил ее принципиальную позицию по поводу Косово. "Нам тоже нужно признать территориальную целостность Российской Федерации. Это политическая позиция моей партии", – приводит РИА "Новости" слова Шешеля.

Косовские албанцы при поддержке западных сил в одностороннем порядке объявили об независимости Косово от Сербии в 2008 году. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и др.

Ранее Крым российским назвали 37% участников соцопроса во Франции, 38% жителей Германии и 34% британцев.