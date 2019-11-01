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Сербия покупает российские С-400

Сербия покупает российские С-400
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Власти страны восхитились эффективностью ракетного комплекса

В Сербии рассматривают возможность покупки российских зенитных ракетных систем С-400 в долгосрочный кредит. На недавних учениях "Славянский щит – 2019" руководство страны впечатлилось их эффективностью.

"Не исключено, что в ближайшие месяцы пройдут переговоры с Москвой о приобретении этой системы ПВО в кредит на долгий период",

пишет сербское издание "Вечерние новости". В ходе учений 14 самолетов изображали условного противника. Все они были "сбиты" за неполные три минуты комплексом С-400. Также отмечается, что часть офицеров уже прошла в России обучение эксплуатации ракетной системы.

Российско-сербские учения "Славянский щит – 2019" проводились впервые. В них участвовали подразделения зенитного ракетного комплекса С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С".

Карина СИРАЗОВА
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