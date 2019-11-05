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"Всем будет спокойнее": Украина закроет границу с Крымом

Фото: www.globallookpress.com
Россияне посоветовали украинцам никогда не открывать КПП

С 7 по 15 ноября контрольно-пропускной пункт "Каланчак" на границе Украины с российским Крымом временно прекратит свою работу из-за реконструкции. 

Как сообщается на страничке пресс-службы Азово-Черноморского регионального управления пограничной службы в Facebook, в эти дни на КПП пройдут строительные работы повышенной опасности. 

В Сети с юмором отреагировали на эту новость.

"Пусть не открывают. Всем будет спокойнее", "Украина изначально временная. Не было такой страны и не будет", "В стране повышенной опасности все работы такие", - 

написали комментаторы на сайте RT (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Проехать украинцам в Крым можно будет через пограничные пропускные пункты "Чаплинка" и "Чонгар".  

Валентина МАЙОРОВА

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