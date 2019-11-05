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С 7 по 15 ноября контрольно-пропускной пункт "Каланчак" на границе Украины с российским Крымом временно прекратит свою работу из-за реконструкции.
Как сообщается на страничке пресс-службы Азово-Черноморского регионального управления пограничной службы в Facebook, в эти дни на КПП пройдут строительные работы повышенной опасности.
В Сети с юмором отреагировали на эту новость.
"Пусть не открывают. Всем будет спокойнее", "Украина изначально временная. Не было такой страны и не будет", "В стране повышенной опасности все работы такие", -
написали комментаторы на сайте RT (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).
Проехать украинцам в Крым можно будет через пограничные пропускные пункты "Чаплинка" и "Чонгар".
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