Россияне посоветовали украинцам никогда не открывать КПП

С 7 по 15 ноября контрольно-пропускной пункт "Каланчак" на границе Украины с российским Крымом временно прекратит свою работу из-за реконструкции.

Как сообщается на страничке пресс-службы Азово-Черноморского регионального управления пограничной службы в Facebook, в эти дни на КПП пройдут строительные работы повышенной опасности.

В Сети с юмором отреагировали на эту новость.

"Пусть не открывают. Всем будет спокойнее", "Украина изначально временная. Не было такой страны и не будет", "В стране повышенной опасности все работы такие", -

написали комментаторы на сайте RT (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Проехать украинцам в Крым можно будет через пограничные пропускные пункты "Чаплинка" и "Чонгар".

