Вашингтону необходимо пересмотреть свою санкционную политику

Признание США российского статуса Крыма – один из ключевых шагов на пути к улучшению отношений между Россией и Западом. Экономические антироссийские санкции неэффективны: они не заставят Москву пойти на компромисс и отказаться от полуострова.

"Мы должны признать, что Крым останется российским",

– заявил бывший сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад в журнале National Interest. Он рассказал, что после его недавнего визита стало ясно, насколько близко Крым подошел к началу гражданской войны в 2014 году, сообщает URA.RU.

"Крымчане отождествляют себя с исторической борьбой России против вторжения с Запада",

– добавил дипломат. По его мнению, правительство США также должно задуматься над возобновлением переговоров о контроле над вооружениями, пересмотром роли Североатлантического альянса, а также активизацией программ обмена студентами, передает "360".