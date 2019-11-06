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В США требуют признания Крыма российским

В США требуют признания Крыма российским
Фото: pixabay.com
Вашингтону необходимо пересмотреть свою санкционную политику

Признание США российского статуса Крыма – один из ключевых шагов на пути к улучшению отношений между Россией и Западом. Экономические антироссийские санкции неэффективны: они не заставят Москву пойти на компромисс и отказаться от полуострова.

"Мы должны признать, что Крым останется российским",

заявил бывший сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад в журнале National Interest. Он рассказал, что после его недавнего визита стало ясно, насколько близко Крым подошел к началу гражданской войны в 2014 году, сообщает URA.RU.

"Крымчане отождествляют себя с исторической борьбой России против вторжения с Запада",

– добавил дипломат. По его мнению, правительство США также должно задуматься над возобновлением переговоров о контроле над вооружениями, пересмотром роли Североатлантического альянса, а также активизацией программ обмена студентами, передает "360".

Карина СИРАЗОВА

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