От долгостроя в пункте пропуска "Каланчак", как всегда, страдают обычные люди

В ответ на действия Киева Крыму пришлось пойти на крайние меры и закрыть границу со своей стороны. Сегодня утром украинцы в одностороннем порядке прекратили работу пункта въезда-выезда "Каланчак".

Российские пограничники следом отказали в доступе на полуостров через расположенный напротив пункт пропуска "Армянск". Теперь пересечь российско-украинский рубеж в этом место нельзя.

Пешеходы и транспорт оказались в данной ситуации "по независящим от крымского управления ФСБ причинам, отметили там, передает Крыминформ. При этом в двух других пунктах пропуска коллапсов пока не наблюдается. Если вдруг что-то изменится, то пограничниками будут приняты необходимые меры.

Напомним, Незалежная предупреждала о закрытии границы заранее. "Каланчак" уже давненько ремонтируют, однако пока прогресса не видно. Так появился еще один украинский долгострой.

"Опять все украли. Не мудрено, в Крыму до 2014 было так же", - прокомментировал интернет-пользователь видео издания.

Но безмятежность строителей длилась недолго – с проверкой пообещал нагрянуть сам президент Владимир Зеленский. Вот они и переполошились. Теперь, по всей вероятности, в пропускном пункте кипит работа. Однако страдают от этого, как всегда, люди.

На то, чтобы довести до ума "Каланчак" потребуется 81,2 млн грн (207,8 млн руб.). Ремонт разбили на два этапа. Первый и самый основной должен завершиться 28 ноября 2019 года. То есть через три недели должны быть готовы режимная зона с разделением полос въезда-выезда, административные здания, помещения для досмотра автомобилей и много другое. Между тем время поджимает.

А второй этап рассчитан до конца следующего года. До этого украинцы планируют построить зоны сервиса и отдыха для водителей, а также автостанцию. Реконструкция ожидает также в пункте "Чонгар".