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Американцы ополчились на крымскую чиновницу

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com
Facebook без объяснений закрывает аккаунты жителей полуострова

В социальной сети Facebook удалили личную страничку главы администрации Симферополя Елены Проценко. Аккаунт был открыт всего неделю назад, сообщил в замначальника управления информполитики горадминистрации Андрей Черниченко.

"Работа по восстановлению аккаунта ведется", - подчеркнул он.

Проценко возглавила администрацию столицы Крыма в ноябре 2019 г., ранее эту должность занимала Наталья Маленко, передает сайт KP.RU.

Ранее Facebook лишил крымчан возможности размещать рекламу на страницах соцсети, пишет "ФорПост".

Николай ВИКТОРОВ

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