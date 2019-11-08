Facebook без объяснений закрывает аккаунты жителей полуострова

В социальной сети Facebook удалили личную страничку главы администрации Симферополя Елены Проценко. Аккаунт был открыт всего неделю назад, сообщил в замначальника управления информполитики горадминистрации Андрей Черниченко.

"Работа по восстановлению аккаунта ведется", - подчеркнул он.

Проценко возглавила администрацию столицы Крыма в ноябре 2019 г., ранее эту должность занимала Наталья Маленко, передает сайт KP.RU.

Ранее Facebook лишил крымчан возможности размещать рекламу на страницах соцсети, пишет "ФорПост".