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Администрация Симферополя подала в отставку

Ранее уволился мэр

Город временно остался без руководства.

Администрация Симферополя ушла в отставку в полном составе. Об этом сообщил председатель горсовета Виктор Агеев.

"Сегодня нам необходимо оперативно сформировать новый состав администрации города Симферополя", – цитирует его РИА "Новости".

Напомним, ранее от своего поста отказался мэр города Игорь Лукашев. Он написал заявление об уходе по собственному желанию.

Первым заместителем, возможно, станет Наталья Маленко, бывший вице-спикер парламента Крыма. Она временно будет исполнять обязанности главы администрации.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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