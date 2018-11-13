Администрация Симферополя подала в отставку

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Город временно остался без руководства.
Администрация Симферополя ушла в отставку в полном составе. Об этом сообщил председатель горсовета Виктор Агеев.
"Сегодня нам необходимо оперативно сформировать новый состав администрации города Симферополя", – цитирует его РИА "Новости".
Напомним, ранее от своего поста отказался мэр города Игорь Лукашев. Он написал заявление об уходе по собственному желанию.
Первым заместителем, возможно, станет Наталья Маленко, бывший вице-спикер парламента Крыма. Она временно будет исполнять обязанности главы администрации.
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