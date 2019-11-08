За три часа продали более 500 билетов

Открылась продажа билетов на пассажирские поезда по направлениям, соединяющим материковую часть России и полуостров Крым.

Поезда будут идти в Москву и Санкт-Петербург. Заниматься перевозками будет компания "Гранд сервис экспресс", которая продает билеты как через свое приложение, так и в обычных кассах, передают РИА Новости. Новость о продаже билетов также была опубликована и в украинских СМИ, что говорит о возможном признании Крыма российским, сообщает Telegram-канал "Выпускайте Кракена!".

"На данный момент продано 543 билета по всей территории Республики Крым и всей РФ. По территории Крыма – продано 163 билета, наибольшая активность – в Симферополе и Севастополе",

– цитирует ТАСС первого замначальника дирекции по обслуживанию пассажиров Крымской железной дороги Михаил Куликов.

На построенном Россией мосту, считают на Украине, уже в ближайшее время может обрушиться одна из арок, построенная для поддержки железнодорожной полосы сооружения. Однако в самой Незалежной не все гладко: мост Патона в Киеве, который считается уникальным, на данный момент находится в критическом состоянии и нуждается в реконструкции. Для того, чтобы избежать разрушения, нужно прекратить по нему движение транспорта весом более 10 тонн, передает "Обозреватель".

