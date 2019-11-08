Столкнулись микроавтобус, грузовик и три легковых автомобиля

Масштабная авария с участием пяти автомобилей произошла в Крыму на 87-м километре трассы "Таврида".

"На дороге в условиях тумана столкнулись 5 транспортных средств, из них 3 легковые машины ("Волга", "Шевроле", "Дассия"), микроавтобус "Мерседес Бенц Спринтер" и грузовой "Форд",

– сообщается на сайте МЧС Республики Крым. В результате аварии на "трассе смерти", как ее называют провокаторы, пострадал один человек.

В результате ДТП дорога была перекрыта одним из автомобилей. Спасатели оттащили мешавшие машины к обочине и обеспечили пожарную безопасность на месте происшествия.

После аварии с участием пяти автомобилей произошла еще одна – машина "Iveco" перевернулась вместе с водителем, который получил многочисленные травмы. Мужчину госпитализировали.

Ранее сообщалось, что открылась продажа билетов на пассажирские поезда по направлениям, соединяющим материковую часть России и полуостров Крым. За первые пять часов продали более полутора тысяч.