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Масштабная авария с участием пяти автомобилей произошла в Крыму на 87-м километре трассы "Таврида".
"На дороге в условиях тумана столкнулись 5 транспортных средств, из них 3 легковые машины ("Волга", "Шевроле", "Дассия"), микроавтобус "Мерседес Бенц Спринтер" и грузовой "Форд",
– сообщается на сайте МЧС Республики Крым. В результате аварии на "трассе смерти", как ее называют провокаторы, пострадал один человек.
В результате ДТП дорога была перекрыта одним из автомобилей. Спасатели оттащили мешавшие машины к обочине и обеспечили пожарную безопасность на месте происшествия.
После аварии с участием пяти автомобилей произошла еще одна – машина "Iveco" перевернулась вместе с водителем, который получил многочисленные травмы. Мужчину госпитализировали.
Ранее сообщалось, что открылась продажа билетов на пассажирские поезда по направлениям, соединяющим материковую часть России и полуостров Крым. За первые пять часов продали более полутора тысяч.
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