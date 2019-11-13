Некоторые остаются на ПМЖ на полуострове

Люди с удовольствием едут в российский Крым не только отдохнуть, но и жить постоянно. По словам спикера крымского парламента Владимира Константинова, об этом красноречиво свидетельствуют данные статистики.

"За 5 лет нахождения в составе Российской Федерации в Крым приехали порядка 170 тыс. человек на постоянное жительство. Из них 50 тысяч приехали с Украины", – уточнил он.

Есть, конечно, и обратный процесс: крымчане покидают полуостров. Примерно 7 тыс. человек за 5 лет переехали на Украину, но большинство – 80 тыс. человек – выбрали для проживания другие регионы России. Об этом крымские власти рассказали иностранным журналистам, прибывшим на полуостров во вторник, 12 ноября, передает "Крыминформ".

Репортеры из Сербии, Италии, Словакии, ЮАР, Франции, Португалии, Индии, Узбекистана, Вьетнама, Конго, Кении и других стран посетят Ялту и Севастополь, встретятся с руководством республики и главами местных национально-культурных объединений.