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Новый референдум: украинцы придумали план по возвращению Крыма

Фото: commons.wikimedia.org/Hamerani (CC BY-SA 4.0)
Фото: commons.wikimedia.org/Hamerani (CC BY-SA 4.0)
Жители полуострова смогут проголосовать анонимно

В Незалежной продолжают строить планы относительно российской территории.

"Вернуть" полуостров в состав Украины поможет онлайн-референдум. На сайте официального интернет-представительства украинского лидера Владимира Зеленского появилась петиция, автор который предлагает создать электронную площадку, где жители Крыма, а также покинувшие полуостров лица смогут анонимно проголосовать за возвращение в Незалежную.

При этом провести референдум предлагается международным организациям – ООН либо ОБСЕ.

Ранее условие для возвращения Крыма Киеву назвал украинский генерал. Для начала властям Незалежной следует озаботиться улучшением экономической ситуации в стране.


Кристина ЧЕРНИКОВА

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