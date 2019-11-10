Жители полуострова смогут проголосовать анонимно

В Незалежной продолжают строить планы относительно российской территории.

"Вернуть" полуостров в состав Украины поможет онлайн-референдум. На сайте официального интернет-представительства украинского лидера Владимира Зеленского появилась петиция, автор который предлагает создать электронную площадку, где жители Крыма, а также покинувшие полуостров лица смогут анонимно проголосовать за возвращение в Незалежную.

При этом провести референдум предлагается международным организациям – ООН либо ОБСЕ.

Ранее условие для возвращения Крыма Киеву назвал украинский генерал. Для начала властям Незалежной следует озаботиться улучшением экономической ситуации в стране.



