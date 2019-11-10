Нибиру
- Человечеству конец: Нибиру лишит людей Солнца
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
В Незалежной продолжают строить планы относительно российской территории.
"Вернуть" полуостров в состав Украины поможет онлайн-референдум. На сайте официального интернет-представительства украинского лидера Владимира Зеленского появилась петиция, автор который предлагает создать электронную площадку, где жители Крыма, а также покинувшие полуостров лица смогут анонимно проголосовать за возвращение в Незалежную.
При этом провести референдум предлагается международным организациям – ООН либо ОБСЕ.
Ранее условие для возвращения Крыма Киеву назвал украинский генерал. Для начала властям Незалежной следует озаботиться улучшением экономической ситуации в стране.
Тотемный годослов для всех на год Паука
Эпатажной балерине присвоили почетный титул после фото в купальнике