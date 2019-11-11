Незалежная потеряла миллиарды от "российской экспансии"

Бывший депутат Верховной рады, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко объявил, что власти Украины решили отказаться от закупок российской электроэнергии.

"По моей информации, принято политическое решение о прекращении закупки электроэнергии из России. Как оно будет реализовано на практике... узнаем уже вскоре", –

написал экс-парламентарий на своей страничке в Facebook.

Ляшко подчеркнул, что за время "российской экспансии" на украинский энергетический рынок Киев потерял несколько миллиардов гривен. Официально об этом решении пока объявлено не было.

Подобное решение власти Незалежной принимали и в 2015 г., напоминает телеканал "Царьград". Однако в сентябре этого года импорт был возобновлен, и на Украину было поставлено около 586 млн киловатт-часов электроэнергии из России, добавляет "Вечерняя Москва".