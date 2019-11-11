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Бывший депутат Верховной рады, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко объявил, что власти Украины решили отказаться от закупок российской электроэнергии.
"По моей информации, принято политическое решение о прекращении закупки электроэнергии из России. Как оно будет реализовано на практике... узнаем уже вскоре", –
написал экс-парламентарий на своей страничке в Facebook.
Ляшко подчеркнул, что за время "российской экспансии" на украинский энергетический рынок Киев потерял несколько миллиардов гривен. Официально об этом решении пока объявлено не было.
Подобное решение власти Незалежной принимали и в 2015 г., напоминает телеканал "Царьград". Однако в сентябре этого года импорт был возобновлен, и на Украину было поставлено около 586 млн киловатт-часов электроэнергии из России, добавляет "Вечерняя Москва".
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