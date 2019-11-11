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Украина сможет самостоятельно дать отпор России в случае нападения. Власти страны предполагают такое развитие событий и подготовили ответ на агрессивные действия.
"У нас есть готовый ответ на подобный сценарий",
– заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в эфире телеканала "1+1". Он добавил, что государство продолжает сотрудничать с НАТО, которое предоставляет Украине оружие и технику, а также помогает с подготовкой бойцов.
Украина не раз заявляла, что Москва готовится к проведению широкомасштабного нападения. Ранее Загороднюк говорил, что страна обладает "опытом пятилетней войны с Россией". Россия же неоднократно отмечала, что не является участницей конфликта в Донбассе и причин для нападения у Москвы нет.
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