Киев рассчитывает на помощь НАТО

Украина сможет самостоятельно дать отпор России в случае нападения. Власти страны предполагают такое развитие событий и подготовили ответ на агрессивные действия.

"У нас есть готовый ответ на подобный сценарий",

– заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в эфире телеканала "1+1". Он добавил, что государство продолжает сотрудничать с НАТО, которое предоставляет Украине оружие и технику, а также помогает с подготовкой бойцов.

Украина не раз заявляла, что Москва готовится к проведению широкомасштабного нападения. Ранее Загороднюк говорил, что страна обладает "опытом пятилетней войны с Россией". Россия же неоднократно отмечала, что не является участницей конфликта в Донбассе и причин для нападения у Москвы нет.