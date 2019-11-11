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Украина пригрозила России жестким ответом на нападение

Фото: flickr.com/ministryofdefenceua
Фото: flickr.com/ministryofdefenceua
Киев рассчитывает на помощь НАТО

Украина сможет самостоятельно дать отпор России в случае нападения. Власти страны предполагают такое развитие событий и подготовили ответ на агрессивные действия.

"У нас есть готовый ответ на подобный сценарий",

заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в эфире телеканала "1+1". Он добавил, что государство продолжает сотрудничать с НАТО, которое предоставляет Украине оружие и технику, а также помогает с подготовкой бойцов.

Украина не раз заявляла, что Москва готовится к проведению широкомасштабного нападения. Ранее Загороднюк говорил, что страна обладает "опытом пятилетней войны с Россией". Россия же неоднократно отмечала, что не является участницей конфликта в Донбассе и причин для нападения у Москвы нет.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость Влада
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Вся Украина сплошь блатняк. И прихватки у них блатные. Помогать им НАТО навряд ли будет. Не тот случай. Сами они войны жаждут, что бы в плен сдаться. Хоть голодать на тюремной пайке не придётся. Генералы укровские в США и Европу сбегут. Как в Гражданскую войну, дорожки протоптаны всякими Скоропадскими, Петлюрами и Махно.Нацики по лесным схронам попрячутся. Яшка артиллерист из баб будет армию комплектовать. А пан Зе Таврический с отщипенцами начнут Крым воевать. Потому что там тепло и загарать можно.
читатель
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<цензура> на украину нападать она скоро сама сдохнет
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