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Зеленский – карлик: на Украине оценили перспективы встречи лидеров России и Украины

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Главе Незалежной подсказали хитрый ход

Киев должен добиваться встречи президентов России и Украины, несмотря на то, что Владимир Зеленский объективно не может тягаться с Владимиром Путиным. Об этом заявил украинский правозащитник, психиатр Семен Глузман.

"Зеленский перед Путиным никто. Он – карлик. Но за этим карликом стоит весь цивилизованный мир", – сказал Глузман в интервью "Украинской правде". 

Чтобы воспользоваться единственным преимуществом, Киев должен постоянно что-то предлагать Москве. И как только российская сторона что-то отвергнет, украинская должна об этом тотчас сообщить западным союзникам: "Смотрите, мы же сделали, что обещали, а Москва не хочет", – приводит пример психолог. В этом случае у Запада возникнет иное отношение к ситуации – более негативное по отношению к РФ.

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com

"Главное желание господина Путина - стать мировым игроком, своим в этом клубе первых лиц. Сам Путин не дает возможности быть принятым в этот клуб, в том числе из-за Украины. И он хочет как-то решить проблему", – выдвинул идею Глузман.

Ранее на Украине заявили, что готовы к переговорам в "нормандском формате", но Россия саботирует мероприятие.

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Николай ВИКТОРОВ

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