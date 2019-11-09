Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

В России высмеяли Зеленского за слова об украинцах-изобретателях

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеКиев подтолкнул Украину к развалу
Президент Незалежной поставил достижения русских в заслугу украинцам

Владимир Зеленский похвастался, что мир получил первый ракетный двигатель, вертолет, искусственный спутник Земли и другие изобретения благодаря украинцам. Однако у россиян оказалось другое мнение.

Подобное заявление о достижениях украинцев Зеленский сделал на Киевском международном экономическом форуме, трансляция которого шла на странице Офиса президента в Facebook. Глава Украины отметил, что гости мероприятия приехали в "феноменальную страну", в "один из самых привлекательных стартапов на Земле".

"Украинцы создали прообраз рентгена, и, кстати, компакт-диск. Украинцы изобрели почтовый индекс, технологию электрического трамвая, построили самый большой в мире самолет", – подчеркнул Зеленский.

Впрочем, у россиян нашлось, что ответить президенту Украины. Интернет-пользователи посмеялись над лидером украинцев, отметив, что не все, что он сказал, – правда.

"Вообще то Сикорский – русский и американский авиаконструктор. украинским его никогда еще не обзывали, хоть он и родился в Киеве, но сам Киев тогда был в составе Российской Империи", "По моему – обсуждать нечего , просто человек не знал фактов", "Зеле,Советские Украинцы всё это сделали ты и твои нацисты к этим достижениям каким боком? они что у станка стаяли самолично ты и Петро запускали этот спутник или строили самый большой самолёт?", "Врёт, прообраз рентгена Иван Грозный создал он боярам ещё когда говорил "я вас насквозь вижу"", "Чё-то Зелёный забыл Энди Ворхола в очередной раз украинцем назвать", "Кто не в курсе, дьявол Еву на мове соблазнял", "Такие перлы говорят не о величии, а о ничтожестве нынешней Украины и недалёкости её президента. Комплексы неполноценности налицо", – отметили читатели телеканала RT.

На Украине не в первый раз делают подобные заявления. Экс-президент Незалежной Петр Порошенко причислял русского и американского авиаконструктора Игоря Сикорского к украинцам. Он также говорил о том, что русский художник Иван Айвазовский был украинцем. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

Джигарханян бежит в США

Артист готов отказаться от жизни в России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей