Президент Незалежной поставил достижения русских в заслугу украинцам

Владимир Зеленский похвастался, что мир получил первый ракетный двигатель, вертолет, искусственный спутник Земли и другие изобретения благодаря украинцам. Однако у россиян оказалось другое мнение.

Подобное заявление о достижениях украинцев Зеленский сделал на Киевском международном экономическом форуме, трансляция которого шла на странице Офиса президента в Facebook. Глава Украины отметил, что гости мероприятия приехали в "феноменальную страну", в "один из самых привлекательных стартапов на Земле".

"Украинцы создали прообраз рентгена, и, кстати, компакт-диск. Украинцы изобрели почтовый индекс, технологию электрического трамвая, построили самый большой в мире самолет", – подчеркнул Зеленский.

Впрочем, у россиян нашлось, что ответить президенту Украины. Интернет-пользователи посмеялись над лидером украинцев, отметив, что не все, что он сказал, – правда.

"Вообще то Сикорский – русский и американский авиаконструктор. украинским его никогда еще не обзывали, хоть он и родился в Киеве, но сам Киев тогда был в составе Российской Империи", "По моему – обсуждать нечего , просто человек не знал фактов", "Зеле,Советские Украинцы всё это сделали ты и твои нацисты к этим достижениям каким боком? они что у станка стаяли самолично ты и Петро запускали этот спутник или строили самый большой самолёт?", "Врёт, прообраз рентгена Иван Грозный создал он боярам ещё когда говорил "я вас насквозь вижу"", "Чё-то Зелёный забыл Энди Ворхола в очередной раз украинцем назвать", "Кто не в курсе, дьявол Еву на мове соблазнял", "Такие перлы говорят не о величии, а о ничтожестве нынешней Украины и недалёкости её президента. Комплексы неполноценности налицо", – отметили читатели телеканала RT.

На Украине не в первый раз делают подобные заявления. Экс-президент Незалежной Петр Порошенко причислял русского и американского авиаконструктора Игоря Сикорского к украинцам. Он также говорил о том, что русский художник Иван Айвазовский был украинцем.