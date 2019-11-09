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Киев подтолкнул Украину к развалу

Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com
Страну ждет печальный конец из-за отказа власти выполнять предвыборные обещания

Украина может в ближайшее время развалиться на части, как Югославия. Все предпосылки к этому у Незалежной есть, считает экс-министр транспорта страны Евгений Червоненко.

Бывший депутат Верховной рады выразил свое мнение в эфире телеканала NewsOne.

Территория Украины разделится на несколько самостоятельных государств из-за того, что власть не может выполнять поставленные задачи. По мнению Червоненко, западная часть Незалежной, а именно Львов и Закарпатье, отделится из-за бездействия властей. Впрочем, экс-министр считает, что Украине не грозит бомбардировка, как это было в случае с Югославией, потому что в стране расположены несколько АЭС.

Бывший нардеп полагает, что политики Украины сами подтолкнули страну к такому развитию событий. Ведь власти, по его словам, не планировали прекращать конфликт в Донбассе, как того захотел народ. Руководство Незалежной идет на поводу у добровольцев. Впрочем, если у Киева появится "монополия на силу", этого можно избежать, заключил Червоненко. 

Полина ИВАНОВА

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