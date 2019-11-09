Украинцы осудили соотечественников за "сдачу" полуострова России

Украинский банк показал рекламный ролик в одной из соцсети, в котором на одном из кадров изобразили карту страны без Крыма. На это обратили внимание украинские зрители, которых поступок представителей финансовой организации возмутил.

Про видео, опубликованное в Youtube-канале владельца брендингового агентства FEDORIV Андрея Федорива, который делал интервью с директором банка, рассказал журналист Родион Шовкошитный. Он написал гневный пост в Facebook.

"Банк решил сегодня стрельнуть себе в ногу",

– отметил журналист, а подписчики поддержали волну негодования.

Впрочем, Федорив оправдался за произошедшее и сообщил, что это была техническая ошибка, подчеркнув, что на карте показали зону покрытия услуг банка. Новость тут же подхватило одиозное издание "Обозреватель".

Крым воссоединился с Россией в 2014-м в результате референдума, на котором большинство жителей полуострова выразили желание вернуться в РФ. На Украине не могут примириться с этим фактом, хотя в Москве не раз отмечали, что вопрос принадлежности Крыма не актуален. В Незалежной то и дело протестуют против карт, на которых полуостров, как и должно быть, отмечен как территория России.