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Американское издание The New York Times ошиблось, напечатав карту Украины без Крыма. На это указали в посольство Незалежной в Вашингтоне.
Украинские дипломаты признали, что уже не в первый раз обращаются к редакторам газеты с требованием "не играть на руку российской информационной пропаганде".
"Рассчитываем на оперативную реакцию журналистов влиятельного издания, которое призвано доносить до американской и мировой общественности правду. А правда в том, что Крым – это Украина!" – заявили в посольстве.
О том, что жители полуострова в 2014 г. провели референдум, на котором высказались за воссоединение с Россией, украинские дипломаты предпочли не напоминать.
Ранее посольство Украины в США потребовало исправить карту от агентства Bloomberg, пишет RT.
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