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Украина потребовала вернуть Крым на карту

Украина потребовала вернуть Крым на карту
Фото: www.globallookpress.com
Киев обвинил журналистов США в пособничестве Москве

Американское издание The New York Times ошиблось, напечатав карту Украины без Крыма. На это указали в посольство Незалежной в Вашингтоне.

Украинские дипломаты признали, что уже не в первый раз обращаются к редакторам газеты с требованием "не играть на руку российской информационной пропаганде".

"Рассчитываем на оперативную реакцию журналистов влиятельного издания, которое призвано доносить до американской и мировой общественности правду. А правда в том, что Крым – это Украина!" – заявили в посольстве.

О том, что жители полуострова в 2014 г. провели референдум, на котором высказались за воссоединение с Россией, украинские дипломаты предпочли не напоминать.

Ранее посольство Украины в США потребовало исправить карту от агентства Bloomberg, пишет RT.

Фоторепортаж
Сомнений нет: американцы признали Крым
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Николай ВИКТОРОВ

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