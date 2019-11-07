Киев обвинил журналистов США в пособничестве Москве

Американское издание The New York Times ошиблось, напечатав карту Украины без Крыма. На это указали в посольство Незалежной в Вашингтоне.

Украинские дипломаты признали, что уже не в первый раз обращаются к редакторам газеты с требованием "не играть на руку российской информационной пропаганде".

"Рассчитываем на оперативную реакцию журналистов влиятельного издания, которое призвано доносить до американской и мировой общественности правду. А правда в том, что Крым – это Украина!" – заявили в посольстве.

О том, что жители полуострова в 2014 г. провели референдум, на котором высказались за воссоединение с Россией, украинские дипломаты предпочли не напоминать.

Ранее посольство Украины в США потребовало исправить карту от агентства Bloomberg, пишет RT.