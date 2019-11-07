Николаев умоляет Киев разобрать крейсер "Украина"

Содержание корабля разоряет заводчан

Руководство Николаевского судостроительного завода просит правительство Украины принять незамедлительное решение о судьбе недостроенного крейсера "Украина" проекта "Атлант". Об этом пишет украинский телеграм-канал "Цибуля".

В настоящее время завод продолжает тратить огромные деньги на содержание корабля, причем Киев давно задолжал заводчанам. Летом на корабле побывал президент Владимир Зеленский, который лично осмотрел его. В ролике, опубликованном на канале украинского лидера, хорошо видно, что "Украина" основательно проржавела, а оборудование и кабели пришли в негодность. К тому же вооружение там все российское, и новое придется заказывать у Москвы.

Наконец, представители Николаевского завода подчеркнули, что для заправки "Украины" необходимо 2000 тонн топлива, что стоит примерно 30 млн гривен. Для страны это нерентабельно.

Военные решили, что им вообще не нужен такой большой корабль, а лучше подойдут корветы по стандартам НАТО. Проект на них уже есть, его даже презентовали Зеленскому. Всего планируется построить четыре корвета, а "Украину" продать.

Но проблема заключается в том, что покупателя так и не нашлось. Крейсер поочередно пытались продать Китаю, Индии и Египту, но безуспешно.



В сентябре украинцы обратились к Зеленскому с предложением превратить "Украину" в музей, однако в ближайшее время вряд ли стоит ждать от него дохода. К слову, судя по всему, украинскому лидеру вообще трудно дается волевое решение о судьбе корабля.

"Жалко", – оборонил Зеленский после долгой паузы, когда ему объяснили, что сделают с судном.