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Украина лишилась американского оружия из-за Гренландии

Незалежная лишилась американского оружия из-за Гренландии
Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Проволочки с военной помощью Киеву объяснили навязчивой идеей президента США купить датский остров

Торги главы Белого дома Дональда Трампа с Датским Королевством могли стать причиной того, что Вашингтон обделил своих подопечных. Речь идет о поставках военной помощи Киеву.

Не исключено, что, когда на повестке стоял вопрос поставки оружия на Украину, президента волновала совсем другая сделка. В правительстве хотели вразумить его, однако Трампу было не до Незалежной. По крайне мере, до конца сентября, пока секретари Кабинета американского лидера не вернулись из заграничной поездки, уточнил исполняющий обязанности посла США на Украине Билл Тейлор. 

"Я думаю, что это частично касалось вопроса о покупке Гренландии, который потребовал много энергии в Совете национальной безопасности", – цитирует Тейлора The Guardian.

Издание ссылается на опубликованную накануне стенограмму речи Тейлора от 22 октября, в которой тот заявил, что отмена помощи Киеву поставила с ног на голову администрацию президента заокеанской державы. Высокопоставленные чиновники хотели как можно раньше устроить обсуждение волнующей их темы. Но это невозможно было сделать по указанной выше причине.

Напомним, Трамп замахнулся на принадлежащую Дании Гренландию в августе этого года. В Копенгагене не отказали, дипломатично посоветовав поинтересоваться желанием жителей острова. Трамп не смог простить издевательства над собственной персоной и отменил визит в королевство.

Ближе к концу сентября США приостановили военное "довольствие" Украине.

Ксения АНДРЕЕВА

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