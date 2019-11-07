Деньги компания получит от продажи собственных облигаций

Украинский "Нафтогаз" получил от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) разрешение закупать газ у европейских поставщиков. Правда, не у всех, а только у компаний из списка ЕББР. Таково условие банка.

Иными словами, Незалежной дали право распоряжаться деньгами, привлеченными от ЕБРР в рамках размещения еврооблигаций "Нафтогаза" в 2019 году. Лимит – 120 млн евро. Контракт в пределах этой суммы Киев может заключить с французской ENGIE SA, немецкой RWE Supply and Trading GmbH, британской Shell Energy Europe Ltd и еще несколькими компаниями – всего в перечне ЕББР 11 европейских поставщиков.

Ранее в Киеве заявили, что грядущей зимой смогут обойтись без поставок российского газа, поскольку хранилища Незалежной полны. Но эксперты объяснили, почему заполненные резервуары не гарантируют украинцам тепла в домах.