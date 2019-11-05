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В России пошутили по поводу запросов "Нафтогаза"

В России посмеялись над запросами
Фото: www.globallookpress.com
Украинская компания берет из головы долги "Газпрома"

В Москве обратили внимание на цифры, которые озвучивает украинский "Нафтогаз", когда речь идет о его претензиях к "Газпрому". Так, по мнению сенатора Алексея Пушкова, счета, которые Киев выставляет российской энергетической компании, выдуманные.

Вместо того, чтобы заниматься делом, в Незалежной "без устали считают мнимые долги", отметил парламентарий в своем Twitter, обратив внимание, что обязательства чудесным образом выросли с 12 млрд долларов до 22. Киевские махинации Пушков окрестил "нонсенсом".  

"А почему не 18.7 или 31.2 (миллиарда) – неясно: в "Нафтогазе" и сами не знают, откуда такие цифры выходят. В общем, подсчеты в духе конторы "Рога и копыта", - написал политик.  

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин назвал вмешательство арбитража в газовый диалог между Россией и Украиной отягчающим обстоятельством. По словам, главы государства, двусторонние отношения необходимо обнулить.

Ксения АНДРЕЕВА
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