Украинская компания берет из головы долги "Газпрома"

В Москве обратили внимание на цифры, которые озвучивает украинский "Нафтогаз", когда речь идет о его претензиях к "Газпрому". Так, по мнению сенатора Алексея Пушкова, счета, которые Киев выставляет российской энергетической компании, выдуманные.

Вместо того, чтобы заниматься делом, в Незалежной "без устали считают мнимые долги", отметил парламентарий в своем Twitter, обратив внимание, что обязательства чудесным образом выросли с 12 млрд долларов до 22. Киевские махинации Пушков окрестил "нонсенсом".

"А почему не 18.7 или 31.2 (миллиарда) – неясно: в "Нафтогазе" и сами не знают, откуда такие цифры выходят. В общем, подсчеты в духе конторы "Рога и копыта", - написал политик.

Нафтогаз прекратил основную работу и без устали считает мнимые долги Газпрома. И то у него 12 млрд выходит, то 22...А почему не 18.7 или 31.2 - неясно: в Нафтогазе и сами не знают, откуда такие цифры выходят. В общем, подсчеты в духе конторы "Рога и копыта". Киевский нонсенс. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 5, 2019

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин назвал вмешательство арбитража в газовый диалог между Россией и Украиной отягчающим обстоятельством. По словам, главы государства, двусторонние отношения необходимо обнулить.