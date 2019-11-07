Купленное у Словакии голубое топливо скачивается в начале транзита, еще до того как оно поступит в европейскую республику

На Украине ни для кого не секрет, что и уголь, и газ закупаются у России, заявил нардеп, соратник Зеленского по партии "Слуга народа" Александр Дубинский. Кроме того, он раскрыл схему, с помощью которой воруются бюджетные деньги.

Однако прежде втихаря крадется российский газ, который идет в Словакию по территории Незалежной. То есть Киев не приобретает его у Братиславы, а скачивает в самом начале пути, когда сырье поступает в ГТС.

"Не имеет значения – прошел он по транзиту или не прошел. А покупаем мы его как будто бы мы его закупаем из Словакии. То есть мы еще и за транзит, за который нам деньги должны от России поступить, отдаем на словацкую компанию. Они поступают в бюджет. А мы их из бюджета достаем и отбрасываем на Словакию. То есть воруются еще и деньги из бюджета на транзит и сразу отправляются в Словакию на офшорные компании",

– пояснил народный избранник ближе к 21-й минуте эфира на телеканале НАШ.