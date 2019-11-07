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Переоделись и воюют: Порошенко обвиняет Луганск во лжи

Переоделись и воюют: Порошенко обвиняет Луганск во лжи
Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Бойцы ЛНР якобы облачились в гражданское и вооружились до зубов

Бывший президент Украины Петр Порошенко, известный своей непримиримой позицией по отношении к Москве, увидел переодетых в гражданское военнослужащих ЛНР в Донбассе. По его словам, маскарад затеян по одной причине, чтобы остаться с оружием в руках на боевых позициях у Станицы Луганской в обход договоренностей. Как написал Порошенко на своей странице в Facebook, об этом ему сообщили местные жители.


"Моя устойчивая позиция – мы должны защищать людей из прифронтовых районов и не имеем права отдавать врагу ни сантиметра украинской земли", – заявил бывший украинский президент.

На данный момент разведение войск по формуле Штайнмайера произошло только в станице Луганской, что уже можно считать успехом. На остальных участках эту необходимую для мира процедуру отложили из-за постоянных провокаций. Однако Порошенко и в Луганской увидел обман.

Александр ИЛЬИН

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