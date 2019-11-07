Деньги все равно остаются в семье

Экс-президент Украины Петр Порошенко сложил корону шоколадного короля. Свой кондитерский бизнес он переписал на старшего сына Алексея. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

По данным издания, экс-глава Незалежной был бенефициаром главной компании в структуре Roshen – ООО "Центрально-Европейская кондитерская компания" (ЦЕКК) – как минимум до 1 октября 2019 года. Однако на момент 6 ноября в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований владельцем ЦЕКК значится уже Алексей.

В других компаниях конфетной империи Порошенко тоже изменился бенефициар: в частности, в документах по ООО "Рошен де люкс", ООО "УК Рошен", ООО "Рошен-Волынь", ООО "Рошен Мир" и т.п. имя отца заменено на имя сына.

В Roshen кадровые перестановки подтвердили, но комментировать не стали, пишет Новое время.

В настоящее время Петр Порошенко является фигурантом нескольких уголовных дел, в том числе его обвиняют в злоупотреблении служебным положением и отмывании нелегальных доходов.