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Киев нашел альтернативу российскому газу

Киев нашел замену тайком скаченному российскому газу
Фото: www.globallookpress.com
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Топливо из Румынии спасет от холода украинцев

В Незалежной перестраховались на случай, если после прекращения действия газового соглашения новый контракт заключен не будет, похвастались в "Укртрансгазе". Там заверили, что компания основательно подготовилась для поставок газа из Румынии.

В частности, в Одесской области усовершенствована газоизмерительная станция "Гребеники", которая задействована в поставках через украино-молдавскую границу. Голубое топливо, отметили в Киеве, в случае необходимости будет поступать реверсом через Молдавию. 

"Готовность объекта к работе проверили и подтвердили представители смежного оператора ГТС Молдовагаз, подписав соответствующий акт", – отчитались в пресс-службе компании. 

Модернизированная станция сможет прокачивать 70 млн куб. м газа в сутки с Украины в Молдавию и 4 млн куб. м – в обратном направлении. 

Впрочем, о румынской альтернативе российскому газу в Незалежной поговаривали еще в августе. Также она закупает голубое топливо у Словакии, которое втихаря скачивает в начале транзита, а не получает его реверсом. В России новость восприняли скептически. 

"Самые газодобывающие страны по мнению хохлов, это Румыния, Словакия, Венгрия, Польша", "Ща Додон немножко окрепнет, он вам устроит закат солнца вручную, а не реверс из Румынии", – сострили читатели издания "ВЗГЛЯД" (орфография и пунктуация сохранены).   

Ксения АНДРЕЕВА

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