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"Образовательные чистки": Украину раскритиковали в ОБСЕ за русский язык

Фото: www.globallookpress.com
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Переход на мову противоречит сбалансированному подходу, о котором твердят в организации

Инициатива образовательного ведомства Незалежной о запрете русского языка в школах не входит ни в какие рамки, полагает постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. По его словам, игры Киева – это "двойная" дискриминация.

Доказательством того служит переход на мову со следующего года во всех русскоязычных школах. Однако остальные учебные заведения, где ребят учат на языках стран ЕС, столкнутся с изменениями лишь в сентябре 2023. 

"Негативный опыт стран Прибалтики показывает, что даже такой короткой "передышки" будет недостаточно для качественной адаптации к новым условиям, учитывающим потребности этнически разнообразного украинского общества",

– ответил Лукашевич на отчет верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньера, передает РИА "Новости". Представитель РФ обратил внимание на отсутствие в языковых планах Киева баланса, о котором твердил его оппонент.

"Едва ли сбалансированным является подход, при котором запрещаются российские печатные издания, вводятся "языковые квоты" на телевидении и радио, продолжаются языковые и образовательные чистки", – отрезал Лукашевич. 

Напомним, закон о государственном языке на Украине подписал пятый президент Петр Порошенко. Новый глава государства Владимир Зеленский пообещал доработать проект. Однако в министерстве образования на его ремарку не обратили внимания. Между тем в Одессе заверили, что там останутся русскоязычные классы.

Ксения АНДРЕЕВА

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