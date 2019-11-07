Процесс импичмента лидера Трампа вскрывает правду о суверенитете Незалежной

Посланники Вашингтона пытались уговорить президента Украины Владимира Зеленского не преследовать его предшественника Петра Порошенко, несмотря на обещания экс-комика в период выборной кампании. Об этом стало известно из показаний временного поверенного в делах США в Незалежной Уильяма Тейлора, данных им на закрытом заседании 22 октября в рамках процедуры импичмента главы Белого дома Дональда Трампа.

По его словам, данная просьба прозвучала в сентябре 2019 г. на встрече, где кроме него присутствовали бывший спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер, советник Зеленского Андрей Ермак и некий Новиков (судя по всему, внештатный советник украинского лидера Игорь Новиков), пишет "Европейская правда", публикуя расшифровку стенограммы выступления Тейлора на слушаниях в Конгрессе.

"Волкер намекнул Ермаку и этом другому украинцу – его фамилия Новиков, что было бы неплохо не преследовать экс-президента Порошенко. Ведь были данные и даже действия, свидетельствующие, что команда Зеленского собирается преследовать Порошенко по целому ряду вопросов. Например, из-за инцидента в Керченском проливе. Президента Порошенко обвиняли в военных решениях, которые он тогда принял", – поведал американский дипломат.

По его словам, Волкер сказал, что "надо идти вперед, а не преследовать Порошенко". После чего Ермак и Новиков достали свои мобильные телефоны и показали американцам фотографии своих родственников – брата и двоюродного брата, "которые были убиты или ранены на Востоке", вспоминал Тейлор. Украинцы подчеркнули, что это все дело рук экс-президента.

"У них на эмоциональном уровне глубокая злость на Порошенко. Это одна из вещей, мотивирующих атаки и судебные дела на Порошенко, но не единственная. Были и другие. Олигарх Коломойский тоже имеет зуб на Порошенко", – пояснил Тейлор.

Судя по этим показаниям, нынешняя Незалежная крепко находится "под колпаком" Америки со времен бывшего главы государства Барака Обамы, который яростно поддерживал Майдан в 2014-ом и засылал в центр Киева тогдашнюю помощницу госсекретаря США Викторию Нуланд с печеньками-сэндвичами.

