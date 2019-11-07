Пятый президент Незалежной умело торговал страной все пять лет

Разговоры о том, что Киев является вассалом Вашингтона, начались давно.

При этом последний никогда не стремился улучшить ситуацию на Украине, уверен местный политолог Александр Дудчак. Незалежная служит для США "инструментом решения больших геополитических задач", пояснил эксперт.

"Когда говорят, что Украина участвует в больших коррупционных скандалах, это тоже неверно – как можно говорить, что в отношениях помещика и крепостного может быть коррупционная составляющая? Вряд ли", – цитирует украинца РИА "Новости".

Новый президент Украины, по мнению эксперта, отличается от старого лишь одним: соратники Порошенко "знали, что такое родина и как нужно ее продавать". И не стеснялись это делать целых пять лет. А вот у команды Зеленского, выросшей в эру НКО и вскормленной грантами, понятие "родина" вообще отсутствует.

Незалежной отведена незавидная роль, отметил он. Американские демократы и республиканцы с ее помощью попросту устраивают политические игры. Эта забава, отметил, Дудчак, напоминает сквош (игровой вид спорта с мячом и ракеткой в закрытом помещении – При. ред.). Страну-соседку "футболят", "отбивая ее об стенку России", пытаясь повесить вину за войну в Донбассе на Москву.