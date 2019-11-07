"Нафтогаз" замахнулся на миллиарды российского концерна

Украина ожидает принудительного взыскания $3 млрд с "Газпрома" до конца 2020 года. Об этом сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

По его словам, 4 декабря в Амстердаме должны пройти слушания по взысканию нидерландских активов российского концерна, а решение суд может принять в I квартале 2020-го. Представитель украинской компании добавил, что "Газпром" всячески пытался отсрочить слушания.



"В случае положительного решения суда процесс взыскания, по нашим оценкам, продлится со II квартала и до конца следующего года", – написал пан Витренко в Facebook.

Он отметил, что процессы идут и в других странах, однако в Нидерландах быстрее.

Россияне в комментариях под этой новостью на RT язвительно напомнили Киеву о приближающейся зиме и завершении строительства газопровода "Северный поток – 2" (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"У НАТО мозг мёртв, а у этих еще в конвульсиях...", "А будет ли существовать "нафтагаз" в 2020 году?", "всё идет по плану..ожидатели ожидают, слушатели слушают, планеры планируют, СП-2 строится..", "где там уже зима шатается...", "А в Нидерландах у Газпрома есть активы на 3 лярда? Прям поле чудес...", "В очередной раз хочется пожелать строителям "Северного потока-2" завершить работы в кратчайшие сроки", "только не останавливайтесь. хоть бы вам трубу перекрыли. уберите доброго Путина от вентиля".

