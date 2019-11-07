Лидер Пятой Республики нелицеприятно высказался об отношениях между Анкарой и Вашингтоном

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил Европу, что она более не может полагаться на США в вопросе защиты своих союзников по НАТО. Об этом он заявил в интервью The Economist.

"То, что мы сейчас переживаем, – это смерть мозга НАТО", – утверждает французский лидер.

По его словам, Европа стоит на краю пропасти и должна начать думать о себе стратегически как о геополитическом регионе, а иначе европейцы больше не смогут контролировать свою судьбу.

Макрон считает, что Старому Свету давно пора "проснуться". На вопрос, верит ли он в эффективность пятой статьи, в то, что если один член НАТО подвергнется нападению, то все придут ему на помощь, что, по мнению многих аналитиков, лежит в основе сдерживающего эффекта Североатлантического союза, он ответил с сомнением: "Не знаю, но что будет означать пятая статья завтра?"

Также глава Франции отметил, что Евросоюз должен возобновить диалог с Россией, вне зависимости от позиции Польши и стран Балтии. Издание указало на беспокойство Варшавы и прибалтийских стран по поводу встреч Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным. Между тем в ходе интервью французский лидер не призывал отказаться от антироссийских санкций.

По его мнению, европейцы "совершат большую ошибку", если не попытаются наладить отношения с Москвой.

"Моя идея ни в коем случае не наивна", – подчеркнул Макрон.

Напомним, о желании создать единую европейскую армию лидер Пятой Республики заявил год назад. Тогда он объяснил свою идею защитой Европы от Китая и России, которая "находится у самых границ и показала, что может представлять угрозу".

