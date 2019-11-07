Теневого руководителя Незалежной подозревают в преступлении времен Януковича

Бывший депутат Верховной рады Украины, ярая националистка и русофобка Татьяна Черновол сообщила, что подала в СБУ заявление о госизмене главы офиса президента Владимира Зеленского Андрея Богдана. Активистка Майдана обвиняет его в растрате более $120 млн из госбюджета.

"Принесла (главе СБУ Ивану – ред.) Баканову заявление о преступлении Андрея Богдана, которое имеет признаки государственной измены (статья 111 УК Украины)", – написала пани Черновол в Facebook в четверг, 7 ноября.

По ее словам, преступление Богдана заключается в том, что будучи должностным лицом правительства в 2010-2014 годах, он якобы организовал растрату средств государственного бюджета в размере 3 млрд гривен (около $123,3 млн). Экс-депутат добавила, что глава офиса Зе и по совместительству адвокат днепропетровского олигарха Игоря Коломойского был организатором преступной схемы, а бывший замглавы администрации смещенного в результате госпереворота лидера нации Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов – заказчиком.

Ранее Черновол направила аналогичное заявление в Госбюро расследований. Однако там не стали возбуждать дело, поскольку в нем "не изложены обстоятельства, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления", пишет "Украинская правда".

Напомним, в прошлые выходные местные журналисты рассказали о якобы драке между Богданом, которого считают теневым руководителем государства или смотрящим за шагами Зеленского, и главой СБУ Иваном Бакановым.

