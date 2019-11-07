Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Главу офиса Зеленского обвинили в госизмене

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеУкраинских детей приготовят к войне с Россией
Теневого руководителя Незалежной подозревают в преступлении времен Януковича

Бывший депутат Верховной рады Украины, ярая националистка и русофобка Татьяна Черновол сообщила, что подала в СБУ заявление о госизмене главы офиса президента Владимира Зеленского Андрея Богдана. Активистка Майдана обвиняет его в растрате более $120 млн из госбюджета.

"Принесла (главе СБУ Ивану – ред.) Баканову заявление о преступлении Андрея Богдана, которое имеет признаки государственной измены (статья 111 УК Украины)", – написала пани Черновол в Facebook в четверг, 7 ноября.

По ее словам, преступление Богдана заключается в том, что будучи должностным лицом правительства в 2010-2014 годах, он якобы организовал растрату средств государственного бюджета в размере 3 млрд гривен (около $123,3 млн). Экс-депутат добавила, что глава офиса Зе и по совместительству адвокат днепропетровского олигарха Игоря Коломойского был организатором преступной схемы, а бывший замглавы администрации смещенного в результате госпереворота лидера нации Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов – заказчиком.

Ранее Черновол направила аналогичное заявление в Госбюро расследований. Однако там не стали возбуждать дело, поскольку в нем "не изложены обстоятельства, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления", пишет "Украинская правда".

Напомним, в прошлые выходные местные журналисты рассказали о якобы драке между Богданом, которого считают теневым руководителем государства или смотрящим за шагами Зеленского, и главой СБУ Иваном Бакановым.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

Джигарханян бежит в США

Артист готов отказаться от жизни в России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей