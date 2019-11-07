Киев строит планы, как выбить из голов юного поколения Незалежной знания о РФ и русском языке

Россия имеет достаточный потенциал, чтобы осуществить вооруженную агрессию против Украины, но сейчас главная цель Кремля – ​​расшатать ситуацию в езалежной, чтобы посадить в Киеве марионеточное правительство, которое будет плясать под дудку Москвы. Об этом заявил замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны страны Сергей Кривонос, призвавший готовить население соборной, в том числе школьников, к вторжению российских войск.

По его мнению, Россия осознала, что ей очень трудно силовым путем решить вопрос присоединения Украины, а посему Москва изменила подходы и работает над тем, чтобы граждане страны "начали грызть и кусать друг друга". Отсюда вывод: нужно готовить украинцев к тому, чтобы они могли дать организованный отпор Российской Федерации, считает одиозный воин АТО.

"Если мы подготовим свой народ, противник точно будет знать, что сюда вход гривна, а выход – десять. Наша задача за короткое время укрепить армию, подготовить территориальную оборону, организовать военно-патриотическую подготовку населения, создать фундамент для развертывания движения сопротивления", – сказал пан Кривонос в интервью "Апострофу".

Он отметил, что "враг коварен, хорошо оснащен, имеет боевой опыт и тоже проводит информационную обработку населения". По его данным, Кремль намерен расшатывать ситуацию внутри страны (тут вспоминается приснопамятный "план Шатун" времен экс-лидера нации Петра Порошенко – ред.) и привести к власти пророссийски настроенных граждан. Также, полагает замсекретаря СНБО, РФ может осуществить и военное вторжение.

"Разрабатываются различные варианты – нанесение ракетных ударов, чтобы повторить у нас югославский вариант, а затем ввести войска. Или не вводить войска, а просто высокоточными ракетными ударами поставить Украину на колени", – сообщил пан Кривонос.

Поскольку у России слишком большой потенциал, главная задача Украины – это организация территориальной обороны. После акта "агрессии", Москве "потом очень трудно будет удержать все под контролем". Киеву срочно нужно осуществить программу пяти шагов, которая включает "организацию движения сопротивления, территориальной обороны, военно-патриотического воспитания молодежи, информационное противодействие РФ и военную подготовку населения".

Дальше – больше.

"Например, в ее рамках школьники старших классов будут осваивать специальности двойного назначения – станут связистами, водителями, ремонтниками. То, что может пригодиться и в мирное, и в военное время. Главная задача – это подготовить нашу молодежь. Людей нашего с вами возраста перевоспитывать гораздо сложнее. А через 10-15 лет мы получим поколение, которое уже не будет знать, что такое РФ и русский язык", – констатировал он.

Явно любитель советской "Зарницы", еще будучи в роли кандидата в президенты Украины, пан Кривонос уже стращал украинцев грядущей войной с Россией, для чего в марте этого года призывал вооружить население страны.

