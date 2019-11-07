Лидер Незалежной оценил роль "нормандской четверки"

Процесс разведения вооруженных сил в Донбассе необходимо завершить, чтобы состоялась встреча глав "нормандской четверки", на которой Киев планирует обсудить дальнейшие шаги по урегулировании конфликта в шахтерском регионе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеоблоге, сидя за рулем автомобиля Tesla.

Глава государства напомнил, что отвод войск в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского является условием для проведения саммита, на котором настаивает украинский сторона.

"Мы не можем решить вопрос войны, мы не можем прекратить войну, не разговаривая с людьми, как минимум в нормандском процессе. Вы знаете, что мы долго шли к тому, чтоб обновить нормандский формат. Нормандский формат нацелен на то, чтоб обновить диалог, который может нас приблизить к прекращению войны, возвращению наших территорий и - самое главное – возвращению наших пленных", – сказал пан Зеленский.

Он отметил, что некоторые граждане страны полагают, что Киев не может себе позволить отвод вооруженных сил.

"Но это Минские соглашения. Вы видите, что мы развели войска в Катериновке (село в районе Золотого – ред.), и там совсем нет никаких обстрелов. Их нет и в Станице Луганской. Статистика такая: где есть разведение, там огня нет. Что касается Петровского, вы знаете, что там поле, там нет никаких проблем с разведением. Проблема только в сроках", – подчеркнул лидер нации.

Ранее в четверг, 7 ноября, Генштаб Украины сообщил, что отвод сил и средств в районе Петровского украинская сторона готова начать в 13:00 мск пятницы, 8 ноября, пишет ТАСС.

Между тем, в Донецке обратили внимание на противоречивые заявления, которые поступают из Киева. Накануне там объявили о проведении видеоконференции в пятницу, где стороны должны были согласовать и утвердить дату отвода сил на субботу, 9 ноября. Но вдруг сегодня мероприятие сдвинули ровно на сутки назад, сорвав сам брифинг. Глава ДНР Денис Пушилин в таких метаморфозах днепровских деятелей усмотрел тайный подвох. По его мнению, на Украине "продолжили практику односторонних популистских акций, направленных на саботаж всех согласованных Контактной группой мирных инициатив".

