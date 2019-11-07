Бывший комик на посту главы государства перестал воспринимать семью

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что высший пост в стране отнимает у него все силы, время и желание. Он перестал чувствовать собственный организм.

По его словам, к работе президента невозможно привыкнуть, поскольку она трудна.

"Очень сложная профессия, отнимает все силы, время и иногда желание. Ты просто в конце вечера из человека превращаешься в организм, который не хочет ни думать, ни что-то делать, даже иногда не понимает, о чем говорит семья. И это утомительно не только для меня, но и для семьи, потому что потом они спрашивают, согласен ли я, потому что договаривались, что встречаемся в 20:00, а я об этом даже не помню, о чем я договаривался", – поведал пан Зеленский в своем видеоблоге.

Ранее об усталости лидера нации сообщил глава офиса президента Андрей Богдан. Он рассказал, что Владимир Александрович "сильно переживает" из-за злобной реакции в СМИ по поводу его работы и "измучен".

Накануне журналисты и блогеры обратили внимание, как в ходе совещания по проблемам предприятий "Укроборонпрома" в Харькове верховный главнокомандующий раза три оговорился, назвав концерн концертом.