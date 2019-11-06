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Президент Украины Владимир Зеленский проинспектировал два завода в Харькове, входящих в структуру госконцерна "Укроборонпром", и был шокирован их производительностью.
"Как оказалось, там с 2009 года для ВСУ собрали только 1 (один) танк, Карл! Но зрада в том, Карл, что при СССР на этом же предприятии выпускали около 900 танков в год. Забавно, что эту статистику Зеленский озвучил сам", – написал автор Telegram-канала "Зрада чи перемога".
Для решения проблем в отечественном ВПК гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус во время совещания с главой государства призвал созвать Совет национальной безопасности и обороны "по финансовому оздоровлению сектора ОПК, чтобы подошли комплексно, в том числе, к списанию долгов".
Лидер нации поддержал данную инициативу.
"Сейчас будет СНБО, там мы соберемся, позовем всех директоров", – цитирует РИА "Новости" пана Зеленского.
До этого диалога
Абромавичус сообщил, что задолженность предприятий концерна
поставщикам и сотрудникам составляет почти $430 млн. Более того, в отрасли глубокие проблемы, поскольку "часть компаний "Укроборонпрома" в государственном оборонном заказе постоянно падает", приводит его слова InfoResist.
А все из-за чего? Потому что "большая часть гособоронзаказа, которую заняли частные предприниматели,
отходила к сожалению к компаниям, связанным с прошлыми политиками".
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