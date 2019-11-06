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Зеленский впал в отчаяние от вида одного украинского танка

Зеленский остолбенел от украинского танка
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
продолжение"Циничный человек": Лавров наорал на украинского экс-министра
Глава Незалежной намерен созвать СНБО для финансовой проверки оборонной промышленности страны

Президент Украины Владимир Зеленский проинспектировал два завода в Харькове, входящих в структуру госконцерна "Укроборонпром", и был шокирован их производительностью.

"Как оказалось, там с 2009 года для ВСУ собрали только 1 (один) танк, Карл! Но зрада в том, Карл, что при СССР на этом же предприятии выпускали около 900 танков в год. Забавно, что эту статистику Зеленский озвучил сам", – написал автор Telegram-канала "Зрада чи перемога".

Для решения проблем в отечественном ВПК гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус во время совещания с главой государства призвал созвать Совет национальной безопасности и обороны "по финансовому оздоровлению сектора ОПК, чтобы подошли комплексно, в том числе, к списанию долгов".

Лидер нации поддержал данную инициативу.

"Сейчас будет СНБО, там мы соберемся, позовем всех директоров", – цитирует РИА "Новости" пана Зеленского.

До этого диалога Абромавичус сообщил, что задолженность предприятий концерна поставщикам и сотрудникам составляет почти $430 млн. Более того, в отрасли глубокие проблемы, поскольку "часть компаний "Укроборонпрома" в государственном оборонном заказе постоянно падает", приводит его слова InfoResist. А все из-за чего? Потому что "большая часть гособоронзаказа, которую заняли частные предприниматели, отходила к сожалению к компаниям, связанным с прошлыми политиками".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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разводите свиней и цепляйте к ним тачанки,какие танки хуторянам,забудьте о том что при ссср или когда россия вас подобрала,пригрела и научила пользоваться бумагой в место лопухов,вы чтото производили и собирали,это был сон
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