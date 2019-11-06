Лавров наорал на украинского экс-министра

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Украинский экс-министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что на переговорах в Минске у него произошла стычка с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Свое признание бывший глава МИД Незалежной сделал в эфире программы "Хроники необъявленной войны". По словам Климкина, он бросил документы в Лаврова.
"Швырнул в него, но не прямо в лицо. Когда мы обсуждали политзаключенных: списки и наших заложников. Он и так циничный человек, а тут еще начал так говорить... Наверно, так делать не стоит, однако я поступил так, потому что было очень эмоционально", –
объяснил экс-министр свой дипломатический ход.
Он добавил, что Лавров повышал голос и отказывался говорить об обмене политзаключенными. Климкин считает, что российский дипломат на переговорах старался сделать так, чтобы говорили только лидеры, а не другие участники делегации.
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