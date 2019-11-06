Ушедшая власть с вождями "революции гидности" ушла не с пустыми руками

На Украине ведется служебное расследование по факту возможной утери материалов уголовного производства убийств, совершенных в период Евромайдана-2014. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"По согласованию Генерального прокурора приказом руководителя Генеральной инспекции от 5 ноября 2019 г. начато служебное расследование с целью проверки обстоятельств возможной потери отдельных материалов уголовного производства по расследованию убийств, совершенных 18-20 февраля 2014 года", – говорится в сообщении.

В конце октября стало известно о создании инвентаризационной комиссии, в состав которой вошли представители ГБР. Структура, сформированная для тотальной проверки всех материалов уголовных дел по событиям на Майдане Незалежности, должна была приступить к работе с 1 ноября.

Как напоминает телеканал "112", согласно действующему законодательству, 20 ноября текущего года органы прокуратуры прекращают досудебное расследование в уголовных производствах, которые есть, и передают их в соответствующие органы.