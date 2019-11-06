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Порошенко обнаружили летящим на самолете рейсом эконом-класса

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
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Бывший лидер страны вызвал ажиотаж среди украинцев на борту лайнера

Необычную картину наблюдали пассажиры самолета, летевшего в Харьков, – экс-президент Украины Петр Порошенко потратился на билеты в салон эконом-класса. Это обстоятельство некоторых граждан позабавило. Новость о хозяине "Рошена" сообщил в Twitter блогер Андрей Луганский.

"Петро Порошенко летит не на Мальдивы. Эконом класс. Рейс на Харьков. Пассажиры, узнавая, волнуются", – написал он и прицепил к посту видео.

Комментаторы особо пана Петро не жалели (орфография и пунктуация сохранены авторские):

"Там из пассажиров видимо только пилоты, остальные охрана и прикорытные писаки", "Почему люди в проходе стоят? Это авиамаршрутка?", "На Мальдивы так бы не летел. Туда лететь дольше", "Я бы тоже волновался такого подонка увидеть в пределах досягаемости...", "Люди волнуются, потому что пытаются удержать себя в руках, чтобы не харкнуть или не задушить его.....", "Может ему просто денег было жалко на билет в бизнесе. Говорят, они подорожали, а он еще тот жлоб)".

Позднее тот же блогер выложил еще одно видео, на котором пассажиры самолета фотографируются с пятым лидером нации.


"Селфи – это селфи. А вот сделать фото в полете над Украиной с президентом Порошенко – это оригинально. Фотограф – Святослав Цеголко", – заметил Луганский.

Пользователи тут же образумили автора:

"Это не селфи... да и не президент оно", "Президент какой страны ? Порохоботии ?!!)))".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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