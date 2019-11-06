Украинская националистка посоветовала действующему лидеру нации объединиться с предыдущим

Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо наладить контакт и пойти на сотрудничество с экс-главой государства Петром Порошенко ради "победы" над Россией. Об этом заявила радикалка, участница вооруженного конфликта в Донбассе со стороны Киева Маруся Зверобой, та самая, которая совместно с однопартийкой хозяина "Рошена" Софией Фединой недавно пугала возможной смертью президента.

"Ему надо вести переговоры с Порошенко, прислушиваться к тому опыту, который мы уже имеем. Там такие же точно ошибки, как они делают сейчас", – убеждала националистка в эфире OBOZTV.

По ее мнению, пану Порошенко якобы удалось "протянуть украинскую линию" на международной арене, а вот бывший комик уничтожает достигнутые "успехи".

"Сила Зеленского сейчас валит всю дипломатическую работу, это просто катастрофа", – считает она.

Пани Зверобой уверена, что "шоколадный король" может помочь Киеву со вступлением в Североатлантический блок.

"Сейчас будет конфликт только одного очень важного интереса – <…> будет ли Украина в составе НАТО. Если она будет, у нас есть шанс стать независимым от России государством", – констатировала националистка.

Ранее сегодня стало известно, что Госбюро расследований Незалежной взялось за изучение деталей дела, возбужденного несколько дней назад в отношении депутата Верховной рады от "Европейской солидарности" Софии Федины. В ее видеообращении к Зеленскому его соратники по партии "Слуга народа" увидели угрозу в адрес президента и подстрекательство к физической расправе над ним.