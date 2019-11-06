Правоохранители вступились за украинского президента

Детективы Госбюро расследований Незалежной взялись за изучение деталей дела, возбужденного против нардепа Верховной рады от "Европейской солидарности" Софии Федины. Это подтвердила пресс-секретарь бюро Анжелика Иванова.

"Несколько дней назад Генпрокуратура внесла сведения по данному производству в Единый реестр досудебных расследований. Подследственность этого производства определили за нами", – передает слова Ивановой УНИАН.

Ранее депутат София Федина и волонтер Маруся Зверобой записали видео, в котором предупредили президента страны Владимира Зеленского о том, что его визиты в Донбасс опасны – рядом может "случайно" рвануть граната или начаться обстрел. Нардепы от "Слуги народа" увидели в этом обращении угрозу в адрес главы государства и даже подстрекательство к физической расправе над президентом. Соответствующее заявление было передано в Генпрокуратуру, которая дала делу ход.

Ранее в Кривом роге поймали мужчину, который готовил покушение на Зеленского.