Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

В Киеве возбудили уголовное дело из-за намека на расправу над Зеленским

В Киеве возбудили уголовное дело из-за расправы над Зеленским
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Правоохранители вступились за украинского президента

Детективы Госбюро расследований Незалежной взялись за изучение деталей дела, возбужденного против нардепа Верховной рады от "Европейской солидарности" Софии Федины. Это подтвердила пресс-секретарь бюро Анжелика Иванова.

"Несколько дней назад Генпрокуратура внесла сведения по данному производству в Единый реестр досудебных расследований. Подследственность этого производства определили за нами", – передает слова Ивановой УНИАН.

Ранее депутат София Федина и волонтер Маруся Зверобой записали видео, в котором предупредили президента страны Владимира Зеленского о том, что его визиты в Донбасс опасны – рядом может "случайно" рвануть граната или начаться обстрел. Нардепы от "Слуги народа" увидели в этом обращении угрозу в адрес главы государства и даже подстрекательство к физической расправе над президентом. Соответствующее заявление было передано в Генпрокуратуру, которая дала делу ход. 

Ранее в Кривом роге поймали мужчину, который готовил покушение на Зеленского.

Фоторепортаж
Стихийные бедствия и проблемы: у Зеленского обнаружили сверхсилу
Владимир Зеленский и Синдзо Абэ. Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Фото: president.gov.ua
Ангела Меркель и Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua Фото: president.gov.ua Фото: www.globallookpress.com
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

"Серьезно болен": Лукашенко улетел из Белоруссии

Журналисты гадают, что случилось с белорусским лидером

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей