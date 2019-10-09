Заказчика преступления ищут

В Кривом Роге задержали мужчину, который готовил покушение на президента Незалежной Владимира Зеленского. Об этом в среду, 9 октября, сообщили в областном управлении Нацполиции Украины.

"О подозрительном гражданине в полицию сообщили бдительные горожане, мужчина уверял, что ему "заказали Зеленского", – передают "Украинские новости".

Как выяснилось, в ночь с 8 на 9 октября пьяный мужчина разгуливал по улице Соборности в Металлургическом районе Кривого Рога (Днепропетровская область) и рассказывал о готовящемся преступлении. При этом он не сказал, кто нанял его убить президента. Полиция ведет расследование.