Беглый российский журналист нацелился вооруженным путем захватить полуостров

Украина вернет Крым при помощи военных, а все несогласные с новым украинским режимом должны будут покинуть полуостров через мост, построенный Россией через Керченский пролив. Об этом заявил новый стратег Незалежной, один из руководителей телеканала ATR Айдер Муждабаев.

Свои прожекты уроженец Тамбова донес интернет-пользователям, общаясь с ними в чате под чавканье и ковыряние в носу в прямом эфире.

"То, что Крым нужно будет освобождать военным путем, не сомневаюсь. Когда случится это, и при каких условиях, не ясно. Мы не собираемся ни с кем бороться и доказывать, что мы хозяева этой земли, и в Конституции Украины должно это быть закреплено: крымско-татарская автономия в составе единой Украины", – сообщил беглый российский журналист.

Муждабаев подчеркнул, что тот, кто будет уважать Незалежную, украинскую Конституцию и крымских татар, то можно остаться на крымской земле.

"Если наоборот – вон мост, и дальше все, до свидания", – указал путь всем несогласным новый украинский патриот.

Напомним, ранее стало известно, что благословенную Украину покинул другой беглец из РФ, "живой труп" Аркадий Бабченко. По данным СМИ, этот поэт "революции гидности" отправился в Израиль.

